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فن

أخبار الفن.. الموت يفجع حسام الدين صلاح.. عمر سولاف فواخرجي.. عدد زيجات أسامة أنور عكاشة.. قاتل مايكل جاكسون .. جار يعتدي بالضرب على فنانة شهيرة.. خبايا وأسرار رشدى أباظة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:32 م
حسام الدين صلاح
حسام الدين صلاح
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

في عيد ميلاد سولاف فواخرجي.. اعرف عمرها الحقيقي وقصة "البوسة المثيرة"

تحتفل اليوم الفنانة سلاف فواخرجي بعيد ميلادها الـ 43، وهي إحدى النجمات السوريات التى قدمت العديد من الأعمال الفنية التي ستظل محفورة في وجدان المشاهد العربي. 


يظل المؤلف والكاتب اسامة انور عكاشة احد أعمدة الدراما المصرية الذين قدموا كثيرا من الاعمال الفنية التى عبرت عن الشارع المصرى وتعمقت فى النفس البشرية بكل تفاصيلها ومعانيها والذى تحل ذكرى ميلاده حيث يعد رائد الدراما المصرية .


نشر المخرج حسام الدين صلاح تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن رحيل نجله جاسر بعد صراع مع مرض السرطان استمر 4 سنوات. 


كشف الفنانة المغربية ​سلوى الجوهرى​ عن تعرضها للضرب على يد جارها وتسبب لها فى جرح شديد فى ذراعها اليمنى وإصابة ابنتها.


اثار مغني الراب كانى ويست حالة من الجدل الواسع مجددًا بعد تصريحاته الاخيرة التي أغضبت زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان. 


نشرت الفنانة عايدة كامل تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، موجهة فيه رسالة الى محبيها بالدعاء لها بعد تعرضها لظروف صحية صعبة فجأة وبدون مقدمات. 


تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان رشدى اباظة والذى يعد احد النجوم الذين قدموا العديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 
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