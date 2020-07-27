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فن

عايدة كامل تثير قلق جمهورها: أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون مقدمات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:06 م
عايدة كامل
عايدة كامل
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة عايدة كامل تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، موجهة فيه رسالة الى محبيها بالدعاء لها بعد تعرضها لظروف صحية صعبة فجأة وبدون مقدمات. 

وقالت عايدة: "يا رب ليس لى إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعو لى، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أى مقدمات". 

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ولم تكشف عايدة عن اى تفاصيل خاصة بمرضها او ما اصابها فى الفترة الاخيرة.

كانت عايدة وجهة رسالة من قبل الى الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر فيسبوك قائلة : "من شعب مصر العظيم العاشق لترابها إلى الخلوق المتربى بزيادة العاشق لمصر خريج أكاديمية الحى الشعبى العريق حى الجمالية الشبعان من بيته وأسرته، رئيس أكبر وأعرق دولة فى التاريخ وأكرم شعب، لا تيأس ولا يصيبك الإحباط من بعض الجرزان الذين لهم مطامع وأهداف البترول والدولارات، ولكن شعب مصر واثق كل الثقة أنك ستدخلهم الجحور، هذا إذا ما كانوا على قيد الحياة.. مصر ساندة عليك يا ريس واحنا الشعب كلنا فى ظهرك.. لحمايتك وسلامتك ضد الخونة الذين لا ينتمون لأى شىء سوى الدولار.. ربنا معاك.. ومصر كلها معاك يا ريس.. وعلى بركة الله".
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