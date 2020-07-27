فى ذكرى رحيل دنجوان السينما.. خبايا وأسرار رشدى أباظة من زيجاته الخمس وقصة اغتصابه وإدمانه للخمر ومحاولته الانتحار

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان رشدى اباظة والذى يعد احد النجوم الذين قدموا العديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.













نرصد 18 معلومة عن دنجوان السينما المصرية.













ولد رشدي أباظة في 3 أغسطس 1926 بالمنصورة لأب مصري وأم إيطالية.





لديه خمس لغات رغم عدم استكماله دراسته التحق بكلية الطيران وتمرد على الحياة العسكرية ثم التجارة ولم يكمل فيها.





شغفه برياضة كمال الأجسام كان سببا فى تمرده على الدراسة ولم يكن التمثيل من اهتماماته.





المخرج كمال بركات اول من اكتشفه وقدمه للجمهور فى فيلم المليونيرة الصغيرة.





علاقات رشدى أباظة النسائية متعددة حتى نال لقب معشوق النساء.





روى رشدى انه تعرض الى الاغتصاب وارغم على علاقة بينه وبين ام صديق له.









بدأ اولى علاقاته العاطفية فى عمر 19 عاما بمنطقة سكنه بشبرا.









أحب فتاة إنجليزية اسمها دوريس راسل كانت تصغره بـ4 أعوام انتهت سريعا بسبب سفرها الى الخارج واصيب رشدى بالاكتئاب.









قصة الحب الثانية فى حياة أباظة كانت كاميليا عشيقة الملك فاروق الا أن لم تكلل بالزواج وبعد رحيلها دخل فى الاكتئاب أيضا لمدة عام.





تزوج رشدى خمس مرات أولها من الفنانة تحية كاريوكا، عقد قرانهما عام 1952 واستمر زواجهما 3 سنوات.









وكانت زوجته الثانية بربارا الأمريكية وأنجب منها ابنته الوحيدة قسمت واستمر زواجهما 4 سنوات وطلقها عام 1959









أما سامية جمال فكانت زوجته الثالثة وتم فى عام 1962 واستمر زواجهما قرابة 18 عاما وانفصلت عنه عام 1977.









وكانت صباح زوجته الرابعة وتم فى عام 1967 وطلقها بعد أيام قليلة وكانت سامية جمال فى عصمته.









أما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة، وهى ابنة عمه تزوجها عام 1979 قبل وفاته بسنتين.













اقبل رشدى أباظة على الانتحار عدة مرات بسبب سوء تفاهم مع زوجته سامية جمال بعد طلبها الطلاق بسبب خلاقه مع ابنته قسمت.









كشف احمد رمزى فى لقاء نادر عن ادمان رشدى اباظة للخمر والحشيش ولم يصور عملا الا بعد التعاطى.









قضى رشدي أباظة أيامه الاخيرة فى مستشفى بالعجوزة وأوصى أن يفرش قبره بالحنة لاعتقاده بأنها تساعد على تحلل الجثة سريعا.







