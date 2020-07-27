بإطلالة صيفية شاهد.. أحدث ظهور لـ آيتن عامر على إنستجرام

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وظهرت آيتن عامر بإطلالة مبهجة بمكياج ملون وكتبت عليها معلقة: Summer colors.





وحاز الصورة علي إعجاب متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: " قمر، احلي ايتن، ايه الجمال دا اللهم بارك".





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وشاركت آيتن عامر فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.





مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.



