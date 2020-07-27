AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة صيفية شاهد.. أحدث ظهور لـ آيتن عامر على إنستجرام

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:32 م
ايتن عامر
ايتن عامر
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت آيتن عامر بإطلالة مبهجة بمكياج ملون وكتبت عليها معلقة: Summer colors.

وحاز الصورة علي إعجاب متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: "قمر، احلي ايتن، ايه الجمال دا اللهم بارك".

اقرأ أيضا:

وشاركت آيتن عامر فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

View this post on Instagram

Summer colors 🥰

A post shared by Ayten Amer (@aytenamer) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. الشرع حلل 4.. أيتن عامر تسخر من نفسها بـ فرصة تانية

فرصة تانية.. آيتن عامر تحير الجمهور بعد وفاتها فى المسلسل.. شاهد

بالكاجوال.. آيتن عامر تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد خضوعه لعملية جراحية .. ايتن عامر تطلب الدعاء لـ أشرف زكي

آيتن عامر تشارك جمهورها صورة جديدة على إنستجرام..شاهد

رغم الحظر.. آيتن عامر تظهر برشاقة لافتة

ترشيحاتنا

بعد الاعتداء على الشاب المصري.. وزير داخلية الكويت يتدخل والعتيبي يكشف السبب

بيان عاجل للجيش الإسرائيلي عن هجوم حزب الله

الكنز المفقود .. 6 مواهب شابة تخطف أنظار كارتيرون فى الزمالك

10 معلومات رسمية عن نتيجة الثانوية العامة 2020

مشاجرة بين والد حنين حسام وخالها عقب حبسها سنتين

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟.. مستشار المفتي يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ب 145 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس اوفر في مصر بعد آخر التخفيضات

قبل العيد .. أسهل طرق تنظيف البشرة في المنزل

أسعار سيارات أوبل opel اليوم في مصر.. صور