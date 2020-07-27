وكيل القوى العاملة بالبرلمان: دراسة مشكلة المعاش المبكر والعلاوات الخمس

أبدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، تفاؤلها بتولي اللواء جمال عوض ، رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مؤكدة أن لديه خطة عمل ضخمة معتمدة على عدة محاور لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.





وأوضحت " عطوة"، الخطوة الأولى في إصلاح نظام التأمينات هي دمج صندوقي التأمينات وهما صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص تحت مظلة الهيئة.





وصرحت وكيل لجنة القوى العاملة، بأن اللواء جمال عوض لديه خطة طموح للنهوض بنظم المعلومات، حيث سيتم تحويل نظام العمل الحالي إلى نظام قواعد البيانات العلاقية، وهو ما سيسهم في التحول الرقمي للهيئة وتحقيق الترابط والتكامل مع قواعد البيانات الموجودة في الدولة بما يحقق سرعة صرف المستحقات التأمينية والمعاش فور توافر شروط استحقاقه.





وأشارت إلى أنها عرضت حالات بعينها بشأن موقف العاملين وقضية المعاش المبكر وعدم صرف المستحقات رغم التسوية فى 2019، ووعد بالدراسة.





وتابعت "تم عرض مشكلات المضارين من عدم صرف العلاوات الخمس من القطاع الخاص رغم سدادهم بالاشتراكات المعلومة، ووعد بإنهاء هذه المشكلات".