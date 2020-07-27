برلمانى: المحلة الكبرى قلعة صناعة المنسوجات فى الشرق الأوسط

قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن مصر تعتبر متفوقة فى صناعة المنسوجات، خاصة الأقمشة القطنية، وبالتالى فإن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بمدينة المحلة الكبرى، يعتبر أفضل استثمار لأننا نتميز فى هذه الصناعة، وعلينا أن نتوسع فيها.





وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المحلة الكبرى تعتبر قلعة صناعة المنسوجات فى الشرق الأوسط ، وبالتالى فإن التوسع فى هذه الصناعة يعتبر أحد دعائم التقدم الاقتصادى.





وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان على ضرورة أن نركز كل اهتمامنا على صناعة الغزل والنسيج، لأننا نستطيع من خلالها أن نصدر الملابس لأوروبا وأمريكا، خاصة وأنه معروف أن صناعة الملابس متطورة فى مصر، مما يجلعنا نصدر لأكبر الشركات فى أوروبا ونغطى السوق المحلى.



