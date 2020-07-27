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برلمان

برلمانى: المحلة الكبرى قلعة صناعة المنسوجات فى الشرق الأوسط

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:36 م
الغزل والنسيج
الغزل والنسيج
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معتز الخصوصى
قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن مصر تعتبر متفوقة فى صناعة المنسوجات، خاصة الأقمشة القطنية، وبالتالى فإن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بمدينة المحلة الكبرى، يعتبر أفضل استثمار لأننا نتميز فى هذه الصناعة، وعلينا أن نتوسع فيها.

وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المحلة الكبرى تعتبر قلعة صناعة المنسوجات فى الشرق الأوسط ، وبالتالى فإن التوسع فى هذه الصناعة يعتبر أحد دعائم التقدم الاقتصادى.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان على ضرورة أن نركز كل اهتمامنا على صناعة الغزل والنسيج، لأننا نستطيع من خلالها أن نصدر الملابس لأوروبا وأمريكا، خاصة وأنه معروف أن صناعة الملابس متطورة فى مصر، مما يجلعنا نصدر لأكبر الشركات فى أوروبا ونغطى السوق المحلى.

وكان قد أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع أكبر مصنع للغزل والنسيج بالعالم في المحلة الكبرى حيث من المقرر الانتهاء منه خلال 14 شهرًا.

وتابع توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدم برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "يتم تنفيذ مصانع جديدة للملابس القطنية باستثمارات 10 مليارات جنيه".

وأضاف وزير قطاع الأعمال: "خلال عامين سيتم الانتهاء من خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والمحالج".

ونوه إلى أن الصباغة والتجهيز هي أصعب عمليات النهوض بقطاع الغزل والنسيج ونستعين في ذلك بخبرات وشركات أجنبية.
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