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تعليم

إعلان نتيجة علوم نظام الساعات المعتمدة ببنات عين شمس.. تفاصيل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:31 م
كلية البنات جامعة
كلية البنات جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية لكلية البنات جامعة عين شمس، عن نتيجة علوم - نظام الساعات المعتمدة، وسوف تظهر نتائج باقي الفرق تباعا "أولى علمي تربوي - ثالثة علمي تربوي".


ونوهت الكلية، بأن غدا سيتم إعلان باقي نتائج علمي تربوي للفرقة الثانية وباقي الفرق الأدبية والتربوية بدءا من غدٍ وبعد غد ستظهر تباعا.

ومن خلال هذا اللينك معرفة النتيجة http://wf.asu.edu.eg/?p=5052

الجدير بالذكر أن كلية البنات جامعة عين شمس بدأت امتحانات طلاب الفرق النهائية وقامت بوضع خطة لاستقبال طلاب الفرق النهائية لإجراء امتحان السنة النهائية.

واتخذت الكلية الخطوات التالية للحفاظ على سلامة الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية:
- يتم استخدام جميع المدرجات والحجرات الدراسية الموجودة بجميع مبانى الكلية كلجان امتحانية. 
- لا يوجد أى امتحانات فى الطرقات.
- تخفيض عدد الطالبات بكل لجنة إلى النصف حيث إنه ستكون سعة اللجنة ١٥ طالبة بدلا من ٣٠ طالبة.  
- المسافة بين كل طالبة و اخري داخل اللجنة الامتحانية متر ونصف وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
- وجود فاصل زمني بين كل فترة و أخرى من أجل تعقيم اللجان جيدا بين الفترات الامتحانية.  
- توفير أدوات التطهير  بكل لجنة ويتم إلزام الجميع بتطهير أيديهم ولبس الكمامات والماسكات. 
-تخصيص باب للدخول وباب للخروج ضمانا لعدم الاحتكاك بين الطالبات.
- بالنسبة للطالبات  اللاتى يقمن بالمدينة الجامعية سيتم السماح لهن بالاقامة بفروع المدن الجامعية المختلفة التابعة للجامعة التي لا تحتوي علي عزل صحي مع توفير أتوبيسات الجامعة لنقلهم من المدينة الي الكلية و العكس طوال فترة الامتحانات . 
- في حالة رغبة الطالبة أن تظل في محافظاتها دون المكوث في المدينة الجامعية ستتحمل الجامعة تكاليف وسائل النقل حرصا من الجامعة على أداء دورها نحو أبنائها الطلاب .
-بالنسبة للطالبات ذوى الإعاقة ولهم ظروف صحية خاصة سيتم  إعداد لجان خاصة بهم.
- قبول أعذار الطالبات الوافدات المتواجدات خارج البلاد وغير قادرات على حضور الامتحان النهائي  .
-تأجيل الامتحانات بعذر طبى مقبول للطالبات المتواجدات بلجان الامتحان حال الاشتباه بهم وظهور أى أعراض ترتبط بالفيروس 

وتؤكد إدارة الكلية حرصها التام على المحافظة على صحة الطالبات وضمان سلامتهم أثناء إجراء الامتحانات النهائية.

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