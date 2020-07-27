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أخبار العالم

مساعد ترامب: ابنة روبرت أوبراين كانت مريضة قبل تشخيص أبيها بـ كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:29 م
أوبراين
أوبراين
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محمد علي
قال أحد مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يشغل منصب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" للصحفيين إنه يعتقد أن ابنة روبرت أوبراين كانت مريضة قبل أن يثبت الاختبار الذي أجري لأبيها مستشار الأمن القومي، إصابته بـــCovid-19، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.


قال كودلو "أعتقد أن ابنته كانت مريضة أولًا، وقد أجرى فحوصات عدة مرات".


أضاف : "أعتقد أن الإصابة خفيفة وليست شديدة، أتمنى لهم الشفاء ، إنه صديق شخصي عزيز للغاية ، وهو زميل رائع وصانع سياسات ".


أكد الرجل أن المستشار سيخوض المعركة بقوة مع المرض.


ولفتت سي إن إن، إلى أن  كودلو ، الذي دافع علنا عن ارتداء الكمامات، ظهر في مناسبات عدة دون ارتدائها، و لم يكن يرتديها أثناء حديثه مع الصحفيين. 


وفي شأن آخر، تابع كودلو: "لن نبقي الاقتصاد مفتوحًا  وتعود الأنشطة لطبيعتها، ولن نحصل على انتعاش ونصر على المرض ، ولن نعيد الأطفال إلى المدرسة ، ما لم نتبع الإرشادات، بالتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية ".
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