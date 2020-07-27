مساعد ترامب: ابنة روبرت أوبراين كانت مريضة قبل تشخيص أبيها بـ كورونا

قال أحد مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يشغل منصب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" للصحفيين إنه يعتقد أن ابنة روبرت أوبراين كانت مريضة قبل أن يثبت الاختبار الذي أجري لأبيها مستشار الأمن القومي، إصابته بـــCovid-19، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.









قال كودلو "أعتقد أن ابنته كانت مريضة أولًا، وقد أجرى فحوصات عدة مرات".









أضاف : "أعتقد أن الإصابة خفيفة وليست شديدة، أتمنى لهم الشفاء ، إنه صديق شخصي عزيز للغاية ، وهو زميل رائع وصانع سياسات ".









أكد الرجل أن المستشار سيخوض المعركة بقوة مع المرض.









ولفتت سي إن إن، إلى أن كودلو ، الذي دافع علنا عن ارتداء الكمامات، ظهر في مناسبات عدة دون ارتدائها، و لم يكن يرتديها أثناء حديثه مع الصحفيين.







