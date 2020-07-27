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رياضة

استعدادًا لاستئناف الدوري .. تدريبات بدنية متنوعة لـ لاعبي الأهلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء تدريبات بدنية متنوعة، في إطار برنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني للفريق.

وقاد توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق، فقرة للتدريبات البدنية المتنوعة، قبل انتقال اللاعبين لتنفيذ عدد من الجمل التكتيكية بالكرة، تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق خاض مباراة ودية أمام نظيره فريق سموحة، وحقق الفوز برباعية نظيفة استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي من جديد.

ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال إفريقيا.
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