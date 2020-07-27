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أخبار العالم

أنقرة تتراجع.. إسبانيا: انخفاض التوتر بين أوروبا وتركيا بعد توقف الاستفزازات في المتوسط

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:19 م
انخفاض التوتر بين
انخفاض التوتر بين أوروبا وتركيا بعد توقف الاستفزازات
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شيماء مصطفى
أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا، أن تراجع تركيا عن التنقيب في البحر المتوسط لمدة شهر، أدى إلى انخفاض التوتر بينها وبين أوروبا.


وفي مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، أشارت إلى التوصل إلى اتفاق لتوقف تركيا لمدة شهر عن عملياتها في المتوسط.


وانتقدت دول أوروبية استفزازات تركيا في شرق المتوسط، حيث رفضت اليونان وقبرص وهما عضوان في الاتحاد الأوروبي مع فرنسا خطة أنقرة للتنقيب في المنطقة الواقعة بين قبرص وكريت.


ودعت باريس وأثينا إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب تعدي الأخيرة على المياه الإقليمية لليونان وقبرص، في حين نبهت برلين أنقرة إلى ضرورة وقف الاستفزازات.
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