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رياضة

وزير الرياضة يبحث مع اتحاد السلاح استعدادات استضافة بطولة العالم للناشئين ٢٠٢١

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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ريهام بكير
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الإثنين، الدكتور عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح يرافقه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وخلال اللقاء أعلن وزير الرياضة عن استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح منتصف العام المقبل ٢٠٢١ .

وأكد صبحي خلال اللقاء على أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على تقديم خبراتها ودعمها المالي والإدارى واللوجستي في تنظيم هذا الحدث العالمي حتى يظهر بالصورة المشرفة التى تعكس مكانة مصر التى تتمتع بها على مستوى العالم وقدراتها التنظيمية العالمية وخاصة فيما يتعلق  باستضافة اكبر الأحداث الرياضية العالمية.

ومن المتوقع أن يشارك في البطولة  ١٦٠٠ لاعب و٥٠٠ إداري وفني  يمثلون  ١٠٠ دولة ، وتقام البطولة خلال الفترة من ٤ إلى ١١ ابريل ٢٠٢١ ، ومن الجدير بالذكر أن آخر مرة  استضافت مصر البطولة فيها  كانت عام ١٩٦٢ .

من جانبه وجه عبدالمنعم الحسيني الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على مجهوده في المجال الرياضي ، وخاصة الاتحاد المصري للسلاح.
وزير الرياضة يبحث مع اتحاد السلاح استعدادات استضافة بطولة العالم للناشئين ٢٠٢١
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