10 أعراض غير متوقعة لـ الألم العضلي الليفي

وتشمل أعراض الألم العضلي الليفي :



إعياء

مشكلة في النوم

النوم لفترات طويلة دون الشعور بالراحة (نوم غير تقويمي)

الصداع

كآبة

القلق

مشكلة في التركيز أو الانتباه

ألم أو ألم خفيف في أسفل البطن

عيون جافة

مشاكل المثانة ، مثل التهاب المثانة الخلالي



يؤثر الألم العضلي الليفي الدماغ والأعصاب بشكل كبير وأعراض الألم العضلي الليفي أكثر حدة لدى النساء عن في الرجال .ووفقا لموقع health ، يمكن أن يكون علاج الألم العضلي الليفي صعبًا ولكن الأدوية والعلاج وتغييرات نمط الحياة يمكن أن تساعدك على إدارة الأعراض وتحسين جودة حياتك.