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أخبار العالم

معدلات الوفاة في المملكة المتحدة بسبب كورونا تنخفض إلى أقل معدلاتها منذ 12 مارس

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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ا ش ا
سجلت المملكة المتحدة، اليوم "الاثنين"، أقل معدلات للوفاة يوميا بسبب فيروس كورونا منذ 12 مارس الماضي.

كانت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، كشفت اليوم عن أن 45759 شخصًا توفوا في المستشفيات ومراكز الرعاية بعد أن جرى الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الساعة الخامسة من مساء أمس الأحد.

وأكدت الوزارة أن هناك 7 أشخاص أقل من اليوم السابق، والذي يمثل أقل زيادة يومية منذ 12 مارس الماضي، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقالت الحكومة البريطانية إنه خلال ال24 ساعة الماضية حتى الساعة 9 من صباح اليوم، جرى الإعلان عن 685 حالة مصابة بفيروس كورونا أو كوفيد-19 في المملكة المتحدة.

وبهذا يشكل إجمالي الحالات التي أعلن إصابتها في المملكة المتحدة بالفيروس 300111 شخصًا.

وتعد هذه الأرقام من الحكومة البريطانية مختلفة عما جرى إعلانه من الحكومات المحلية في إنجلترا وويلز وإسكتلندا وايرلندا الشمالية.
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