AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليابان تسجل 583 إصابة جديدة بـ كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:07 م
اليابان تسجل 583
اليابان تسجل 583 إصابة جديدة بـ كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الاثنين، عن تسجيل 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يصبح إجمالي حالات الإصابة في اليابان 31961 إصابة مسجلة، وفقًا لقناة NHK التلفزيونية اليابانية.

وذكرت القناة، أنه تم تسجيل معظم الحالات المكتشفة، في طوكيو وفي أوساكا وكذلك محافظة آيتشي.

ومنذ بداية الوباء، توفى جراء فيروس كورونا في اليابان 1012 شخصا، فيما تماثل 22775 شخصا للشفاء.

واعتمدت سلطات طوكيو، اليوم الاثنين، مشروع ميزانية إضافية بحوالي 310 مليار ين (حوالي 2.9 مليار دولار)، من أجل تنفيذ إجراءات مكافحة انتشار كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان تسجل حالة وفاة و424 إصابة جديدة بـ كورونا

تعافي 6030 مصابا بفيروس كورونا في العاصمة الروسية خلال الــ 24 ساعة الماضية

في 24 ساعة.. روسيا تسجل 8536 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. سلطنة عمان تسجل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 3123 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يصل إلى 167267

لأول مرة منذ 9 مايو.. اليابان تسجل أكثر من 100 إصابة جديدة بـ كورونا

ترشيحاتنا

بعد قصف لبنان.. اجتماع أمني طارئ في وزارة الدفاع الإسرائيلية برئاسة نتنياهو

السجن 5 و7 سنوات للمتهمين بقتل نجل الإعلامية مروة ميمي

بعد حبسها عامين .. محامي مودة الأدهم: المحكمة كانت رحيمة والحكم يفترض أن يكون أشد قسوة

حلق عالي يا نسر.. وائل جمعة يضرب بقوة بعد تطوير قناة الأهلي

الخارجية الإثيوبية تجهز لمعركة دبلوماسية مع مصر بشأن سد النهضة بالتحالف مع دول حوض النيل

نجاة الفنانة أصالة والإعلامية بسمة وهبة من موت محقق ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها

طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بمذاق شهي

عودة بعد غياب طويل .. شيرين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على البحر.. شاهد