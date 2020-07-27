اليابان تسجل 583 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الاثنين، عن تسجيل 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يصبح إجمالي حالات الإصابة في اليابان 31961 إصابة مسجلة، وفقًا لقناة NHK التلفزيونية اليابانية.





وذكرت القناة، أنه تم تسجيل معظم الحالات المكتشفة، في طوكيو وفي أوساكا وكذلك محافظة آيتشي.





ومنذ بداية الوباء، توفى جراء فيروس كورونا في اليابان 1012 شخصا، فيما تماثل 22775 شخصا للشفاء.



