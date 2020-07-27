علاء مرسي يكشف عن تفاصيل فيلم "الحوت الأزرق"

قال الفنان علاء مرسي، إن عرض الأفلام في تلك الفترة بالسينمات سوف يؤدي إلى خسارة كبيرة للقائمين على العمل، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي سمح بتواجد المواطنين في السينمات بنسبة 25%.





وتابع علاء مرسي، في تصريحات صحفية أنه لن يعرض فيلمه الجديد "الحوت الأزرق"، إلا بعد عيد الأضحى، حتى يكون نسبة الانتشار 50% لأنه لو طرح في تلك الفترة لن يظهر بشكل كبير، وبتلك الجملة نفى مرسي ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن عرض العمل في عيد الأضحى.





وأضاف علاء مرسي، أن الفيلم يدور حول "لعبة الحوت" التي يستخدمها عدد كثير من الشباب، وتأثير التكنولوجيا والالعاب الالكترونية وخطورتها علي الاطفال والمراهقين خاصة في ظل انشغال الأب والأم بتوفير متطلبات الحياة، وتنبيه أولياء الأمر بأخذ الحذر من تلك المخاطر والإهتمام بما يفعله أولادهم على السوشيال ميديا.



