وقت ذبح الأضحية متى يبدأ وينتهي؟ الأزهر العالمي للفتوى يجيب .. فيديو

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأضحية سميت أضحية لأنها تذبح وقت الضحي وبعد صلاة عيد الأضحى ومن يذبح قبل الصلاة فلا أضحية له ولا تجزئ.





وأضاف السيد عرفة، في البث المباشر لموقع صدى البلد على فيس بوك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن آخر وقت للأضحية هو آخر أيام التشريق الثلاثة أي بغروب شمس يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.





وأشارت إلى أنه يجوز للمضحي وأهل بيته الأكل من الأضحية إلا إذا كانت منذورة من المضحي فقد أوجب على نفسه الأضحية ولا يجوز له الأكل منها إذا تلفظ بأن الأضحية كلها نذرا لله فإن لم يتلفظ بذلك في النذر فيجوز له الأكل منها.





وتابعت: النبي أرشدنا إلى أن الغرض من الأضحية هو التوسعة على النفس والأهل والأقارب، فمن ضحى واحتفظ باللحم كلها لنفس فهو بذلك نفذ الأضحية سنة عن النبي ولكن لم يحصل على أجر التضدق على الفقراء والمساكين.