أيمن شوقي: مقدرش أقول للأهلي لأ.. وظهوري على القناة أعظم أيام حياتي

أعرب أيمن شوقي، نجم الأهلي السابق، عن سعادته البالغة بالعودة إلى بيته بعد غياب طويل خاصة بعد تطوير قناة الأهلي .

وقال "شوقي"، في أول ظهور له مقدمًا للاستوديو التحليلي لقناة الأهلي، إنه لن ينسى أبدًا أول يوم له داخل النادي الأهلي، عندما انضم إلى صفوف الفريق عام 84، مشيرًا إلى أنه وافق على الانضمام إلى قناة الأهلي فور تلقيه اتصالًا هاتفيًّا من مسئولي القناة، موضحا أنه اعتقد في بداية الأمر أنه داعبة، ولم يصدق تلقيه هذا العرض الذي منحه فرصة العودة إلى النادي من جديد، بعد غياب 25 عامًا بالتمام والكمال.

وأشار أيمن شوقي، إلى أنه كان يؤجل عودته إلى مصر منذ سنوات طويلة، لكن عندما طلبه الأهلي عاد على أول طائرة من الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: «مين يقدر يقول للأهلي لأ؟».

وأضاف أيمن شوقي: «طول ما جمهور الأهلي خلفك فلا تقلق.. ولذلك قبلت التحدي وأثق في النجاح بإذن الله».

ووصف أيمن شوقي ظهوره على قناة الأهلي بأنه من أعظم أيام حياته.

وانطلقت احتفالية افتتاح قناة الاهلي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده وأسامة حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.