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اللحمة بـ 65 جنيها.. وزير التموين: المجمعات الاستهلاكية تعمل يوم الوقفة وأول أيام العيد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:57 م
وزير التموين
وزير التموين
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قسم التوك شو
كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

وقال "المصيلحي"، أثناء لقائه مع مراسل برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «منظومة الخبز ستكون متوافرة خلال أيام العيد، فضلا عن عمل المجمعات الاستهلاكية خلال يومي الوقفة وأول أيام العيد». 

وأشار إلى أن الوزارة توفر الخراف الحية في 36 شادرا بسعر 58 جنيها للكيلو، فضلا عن الخراف المستوردة المبردة بسعر 100 جنيه للكيلو.

ولفت إلى أن وزارة التموين وفرت أكثر من 20 ألف رأس أضحية، مؤكدا توافر اللحوم البرازيلي بـ 65 جنيها.

وأوضح أن سعر اللحوم بمصر يشهد استقرارا منذ عامين وهو ما يجبر السوق الخاصة على عدم إقرار زيادة بالأسعار.
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