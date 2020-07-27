عميد زراعة عين شمس: لم نرصد أي حالة اشتباه بكورونا بامتحانات الفرق النهائية

أكد الدكتور أحمد جلال عيمد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن امتحانات طلاب الفرق النهايئة تسير بشكل هادئ للغاية دون أي معوقات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.





أضاف عميد كلية الزارعة فى تصريحات لصدي البلد، أنه لم يتم رصد أو الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا حتى الآن .









وأشار جلال إلى أنه يتابع الامتحانات بشكل يومي، ونسبة الحضور بالامتحانات تتخطي ال 99% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% منذ انطلاقها يوم 11 يوليو.



