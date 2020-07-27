انقلب السحر على الساحر.. تحذير شديد اللهجة من نشأت الديهي لحكومة الوفاق الليبية

وجه الإعلامي نشأت الديهي ، تحذيرا شديد اللهجة لحكومة الوفاق الليبية، مؤكدا أن البعثة الأممية تحذر من استمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.





ووجه " الديهي "، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، حديثه لحكومة الوفاق المنتهية ولاياتها، قائلًا: "اللي حضر العفريت مش هيعرف يصرفه، حضرت العفريت ومش هتعرفوا تصرفوه، وسوف ينقلب السحر على الساحر، أردوغان يتخلص من المرتزقة فى شمال سوريا ونقلهم إلى ليبيا واليمن وبعض الدول الأخرى".





وخلال الحلقة أذاع مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال خلاله: "ليبيا بالنسبة لنا إرث عثماني، وإرث مصطفى كمال الذي أدى خدمات جليلة بها بصفته ضابطًا عثمانيًّا، مؤسس جمهوريتنا مصطفى كمال يجب ألا ننسى كفاحه في ليبيا، طالما ليست لدينا علاقة بليبيا إذن عن ماذا كان يبحث مصطفى كمال هناك؟! ما الحرب التي كان يخوضها مضحيًا بحياته؟! هذا يعني أن ليبيا بالنسبة لنا مكان يجب أن نقف بجانبه حتى إذا تطلب الأمر التضحية بأرواحنا".





وأكد "الديهي" أن أردوغان يسير وفق خطة واضحة للوصول لحلمه عام 2023، بإلغاء اتفاقية لوزان والعودة لما قبل 1920، معتبرًا أن ما يقوم به أردوغان في ليبيا، احتلال غاشم يعيدنا لعصر الظلام التركي، والخلافة العثمانية التي تستخدم الدين كمطية لتحقيق مصالحها.





وشدد، على أن أردوغان، لم يأتِ لليبيا بالمرتزقة من أجل عيون الليبيين أو لتحقيق مصلحة للشعب الليبي، وإنما ليبيا بالنسبة لتركيا إرث عثماني.



