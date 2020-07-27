AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انقلب السحر على الساحر.. تحذير شديد اللهجة من نشأت الديهي لحكومة الوفاق الليبية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:40 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
وجه الإعلامي نشأت الديهي، تحذيرا  شديد اللهجة لحكومة الوفاق الليبية، مؤكدا أن البعثة الأممية تحذر من استمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

ووجه "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، حديثه لحكومة الوفاق المنتهية ولاياتها، قائلًا: "اللي حضر العفريت مش هيعرف يصرفه، حضرت العفريت ومش هتعرفوا تصرفوه، وسوف ينقلب السحر على الساحر، أردوغان يتخلص من المرتزقة فى شمال سوريا ونقلهم إلى ليبيا واليمن وبعض الدول الأخرى".

وخلال الحلقة أذاع مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال خلاله: "ليبيا بالنسبة لنا إرث عثماني، وإرث مصطفى كمال الذي أدى خدمات جليلة بها بصفته ضابطًا عثمانيًّا، مؤسس جمهوريتنا مصطفى كمال يجب ألا ننسى كفاحه في ليبيا، طالما ليست لدينا علاقة بليبيا إذن عن ماذا كان يبحث مصطفى كمال هناك؟! ما الحرب التي كان يخوضها مضحيًا بحياته؟! هذا يعني أن ليبيا بالنسبة لنا مكان يجب أن نقف بجانبه حتى إذا تطلب الأمر التضحية بأرواحنا".

وأكد "الديهي" أن أردوغان يسير وفق خطة واضحة للوصول لحلمه عام 2023، بإلغاء اتفاقية لوزان والعودة لما قبل 1920، معتبرًا أن ما يقوم به أردوغان في ليبيا، احتلال غاشم يعيدنا لعصر الظلام التركي، والخلافة العثمانية التي تستخدم الدين كمطية لتحقيق مصالحها.

وشدد، على أن أردوغان، لم يأتِ لليبيا بالمرتزقة من أجل عيون الليبيين أو لتحقيق مصلحة للشعب الليبي، وإنما ليبيا بالنسبة لتركيا إرث عثماني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليبيا.. جارة تركيا من البحر؟!

من إدلب إلى طرابلس.. كيف تحاول تركيا السيطرة على شرق المتوسط؟

استفزاز جديد.. السراج يشكر أردوغان على تدخله العسكري في ليبيا

السفير الأمريكي يطالب جميع المرتزقة بمغادرة الأراضي الليبية

عربية النواب تحذر من تآمر تحالف الشر ضد ليبيا.. وتعهد أردوغان للسراج بزيادة الدعم التركى

ياسر عبد الرحمن يكتب: تركيا.. وأكاذيب العثمانيين الجدد

ترشيحاتنا

لا تخشوا الخرف.. لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بـ الزهايمر

موعد ظهور لقاح كورونا.. معهد الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يكشف

4 مقترحات وتأجيل.. السودان يقدم طلبا غير مسبوق في مفاوضات سد النهضة

وزير التموين: ذبح الأضاحي داخل مجازر الدولة مجانا للمواطنين

في العشر من ذي الحجة .. الأزهر: هذه القربة إلى الله تدخلك الجنة

مادة تخص الامتحانات .. النواب يكشف عن تعديل قانون الثانوية العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تخشوا الخرف.. لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بـ الزهايمر

طريقة عمل ورق عنب بالكوارع

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها