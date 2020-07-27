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9 منها أمام النيابة .. حماية المستهلك: الشركات غير الملتزمة بـ مبادرة ما يغلاش عليك تتعرض للمساءلة .. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:31 م
سمير فرج
سمير فرج
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إبراهيم القادري
قال أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة ما يغلاش عليك تتعاون مع البنوك وشركات التقسيط وهذا يساعد المستهلك على التعاقد معهم حتى يستطيع التقسيط .

وأضاف سمير فرج خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن المبادرة تتيح لك الشراء أون لاين أو عن طريق المحلات المشتركة، ويستطيع المواطن الاستعلام عن المحلات أو أى شىء يخص المبادرة عن طريق الخط الساخن 15303 .

وأوضح سمير فرج ، أن هذه المبادرة تساعد على زيادة عمل المصانع وتلبية احتياجات المواطن، مؤكدا أن الدولة هي التي تتحمل تكلفة الخصم والتي تصل قيمته إلى 10% .

وتابع : إن جهاز حماية المستهلك قام بتخصيص رقم وتس اب 01000000329 وهذا للاستفسار والشكاوي وهذا لتسهيل الرد على المواطنين مؤكدا على عمل الضبط القضائى للتأكد من تنفيذ المبادرة والأسعار على أرض الواقع .

واستكمل : أن هناك 95 % من الشركات التي تتواصل مع الجمهور ملتزمة و 5% غير ملتزمة وعددهم 9 شركات وسنعلن عن أسمائها لعدم التعامل معهم ولديهم قضايا جنح اقتصادية الآن في النيابة .
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