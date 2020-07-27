رئيس جهاز حماية المستهلك: "ما يغلاش عليك" مبادرة عبقرية.. فيديو

قال أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة "ما يغلاش عليك" مبادرة عبقرية لأن جميع الأطراف المشاركة بها تعود عليهم بفائدة ومكسب لأن مصر تتحول من أنها تقوم بتقديم خدمة إلى أنها تريد إرضاء المواطن حتى يكون راضيا عن أداء الحكومة.





وأضاف أحمد سمير خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن هذه المبادرة يوجد بها جميع المنتجات عدا المنتجات الغذائية والسيارات مؤكدا أن هذه المبادرة للحفاظ علي الأداء الاقتصادي المتميز.





، أن المصانع تقوم بإعطاء خصم 10% علي جميع المنتجات، بالإضافة إلى أن الدولة ستقوم بإعطاء 10% وهذا يعني أن الدولة ستضع أموالا من الخزانة العامة تصل إلى 12 وربع مليار جنيه مصري. وأوضح أحمد سمير بإعطاءإلىبإعطاءستضعأموالاإلى12 وربعجنيه





وتابع: أن الفرد سيحصل علي 200 جنيه بحد أقصى 1000 جنيه ولن يحصل عليهم نقديا لأننا إذا قمنا بإعطائهم للمواطن نقديا هذا يساعد علي حدوث تضخم.



