ليلى زيدان تكتب: ما يغلاش عليك

من الملاحظ أن مصر لم تتوان لحظة واحدة عن اتخاذ كافة الإجراءات والمبادرات التى تهدف الى تدعيم مسيرة الإصلاح الإقتصادى التى تبنتها منذ بضع سنوات آخذة فى الإعتبار البعد الإجتماعى من أجل التخفيف عن محدودى الدخل ومساعدتهم وتحقيق أفضل مستويات الحياة الإجتماعية للمواطن.





والواقع أن إطلاق الدولة لمبادرة تشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي "ما يغلاش عليك" والتى تستهدف دعم المواطن وحمايته وتوفير حياة كريمة له من خلال عمل خصم على المنتجات المحلية ودعم البطاقات التموينية بمبلغ 200 ج للفرد بحد أقصي 1000 ج للبطاقة الواحدة.





وتنبع أهمية المبادرة من كونها تهدف الى تحقيق الآتى :-





أولا : العمل على إنعاش السوق المحلية خاصة بعد الآثار السلبية التى تعرضت لها جراء جائحة كورونا وتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلى .





ثانيا : تحريك عجلة الإقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين بإجراء تخفيضات على السلع المعروضة تصل الى 20% تتحملها الخزينة العامة للدولة .





ثالثا : تحفيز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية بما يؤدى الى إيجاد فرص عمل جديدة .





رابعا: التوسع فى تحقيق الشمول المالى للإقتصاد المصرى





ولا شك أن المبادرة وإن كانت تمثل انتعاشا لدى المجتمع التجارى والصناعى الذى عاني من الإنكماش خلال الفترة الماضية فهى تشيرالى خطوة جدية لخفض أسعار السلع تتحمل الدولة فيها اكثر من 12 مليار جنيه من ميزانيتها ، واشتركت فيها الكثير من الشركات والمصانع المحلية كما خصصت الموقع WWW.mobadra.gov.eg لمعرفة قائمة المنتجات ( ومبلغ الخصم وكذلك مبلغ الدعم على بطاقة التموين )



