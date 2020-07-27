AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

ليلى زيدان تكتب: ما يغلاش عليك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:45 م
صدى البلد
Advertisements
من الملاحظ أن مصر لم تتوان لحظة واحدة عن اتخاذ كافة الإجراءات والمبادرات التى تهدف الى تدعيم مسيرة الإصلاح الإقتصادى التى تبنتها منذ بضع سنوات آخذة فى الإعتبار البعد الإجتماعى من أجل التخفيف عن محدودى الدخل ومساعدتهم وتحقيق أفضل مستويات الحياة الإجتماعية  للمواطن.

والواقع أن إطلاق الدولة لمبادرة تشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي "ما يغلاش عليك" والتى تستهدف دعم المواطن وحمايته وتوفير حياة كريمة له من خلال عمل خصم على المنتجات المحلية ودعم البطاقات التموينية بمبلغ 200 ج  للفرد بحد أقصي 1000 ج للبطاقة الواحدة.

وتنبع أهمية  المبادرة من كونها تهدف الى تحقيق الآتى :- 

أولا : العمل على إنعاش السوق المحلية خاصة بعد الآثار السلبية التى تعرضت لها جراء جائحة كورونا وتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلى .

ثانيا : تحريك عجلة الإقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين بإجراء تخفيضات على السلع المعروضة تصل الى 20% تتحملها الخزينة العامة للدولة .

ثالثا : تحفيز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية بما يؤدى الى إيجاد فرص عمل جديدة .

رابعا: التوسع  فى تحقيق الشمول المالى للإقتصاد المصرى 

ولا شك أن المبادرة وإن كانت تمثل انتعاشا  لدى المجتمع التجارى والصناعى الذى عاني من الإنكماش خلال الفترة الماضية  فهى تشيرالى خطوة جدية لخفض أسعار السلع تتحمل الدولة فيها اكثر من 12 مليار جنيه من ميزانيتها ، واشتركت فيها الكثير من الشركات والمصانع المحلية كما خصصت الموقع WWW.mobadra.gov.eg  لمعرفة قائمة المنتجات ( ومبلغ الخصم وكذلك مبلغ الدعم على بطاقة التموين )

واذا كانت المبادرات الرئاسية والإجراءات الإقتصادية التى تتخذها الدولة تهدف فى مجملها الى دعم وتنشيط الإقتصاد فإن إهتمامها بتحقيق حياة كريمة للمواطن وتحسين مستوى معيشة عدة شرائح من المجتمع  لا يقل بأى حال من الأحوال عن ذلك حيث شكلت تلك المبادرات والإجراءات درعا ومظلة إجتماعية  حامية  للكثير من محدودى الدخل واللذين تأثروا بشكل كبير خلال أزمة كورونا .
Advertisements

ترشيحاتنا

الذهب يقفز 24 جنيها دفعة واحدة

منها رسالة إلى الرئيس السيسي.. مجري الأهلي يوجه عدة رسائل فى أول ظهور على قناة النادي بعد التطوير

%95 للطب و90% للصيدلة.. التعليم العالي تعلن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

الأعلى للجامعات الخاصة: 95% للطب البشرى و90% للأسنان والصيدلة 80% كلية الهندسة

أردوغان ينقلب عليه.. اعتقال طه أون بعد انضمامه لـ داود أوغلو

لبحث استكمال الدوري أو الانسحاب.. اجتماع عاجل بين كارتيرون ومرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تخشوا الخرف.. لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بـ الزهايمر

طريقة عمل ورق عنب بالكوارع

ضحك ولعب وحب .. شاهد ريهام أيمن تخطف الأنظار برفقة زوجها