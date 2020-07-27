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أخبار العالم

بعد هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية بكثافة.. السودان يحذر مواطنيه

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
حذرت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل والخزانات في السودان، اليوم الاثنين، الجهات المختصة والمواطنين، ودعتهم إلى اتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، بعد الهطول الكثيف للأمطار على الهضبة الإثيوبية.

وأشارت السلطات السودانية، إلى أن منسوب المياه في النيل الأزرق ارتفع بسبب هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية. بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم"

وقالت الإدارة في بيان لجنة الفيضانات، إن "نزول أمطار في الهضبة الإثيوبية خلال اليومين الماضيين أدت إلى ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق".

وأوضحت أن الحبس الدمازين-سنار والحبس سنار- الخرطوم والحبس الخرطوم- شندي والحبس شندي -عطبرة والحبس خشم القربة عطبرة، والحبس عطبرة- سد مروي ستشهد ارتفاعا، بينما سيشهد الحبس سد مروي- دنقلا استقرارا.

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