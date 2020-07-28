لطلاب تنسيق 2020..تعرف على أجزاء اختبارات القدرات بكليتى الفنون الجميلة والتطبيقية..تعرف على أماكن اختباراتهم

٥ أماكن لأداء اختبارات القدرات بكليات الفنون والتربية الرياضية جامعة حلوان





١٣ نقطة توضح اختبارات القدرات بفنون جميلة حلوان





فنون تطبيقية حلوان امتحان القدرات يضم جزئيتين وتم إلغاء الأسئلة النظرية

















تنطلق خلال أيام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020.













وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة .













ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .













يبدأ التسجيل باختبارات القدرات فى الفترة من يوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020 .













مع اقتراب موعد بدء اختبارات القدرات بالكليات لعام 2020 تبدأ تساؤلات الطلاب حول اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية و ماهى الاختبارات و نوعية الائسئلة.. ونعرض لكم شكل اختبار القدرات بالكلية .













ونوضح لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاداء اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك عناصر الامتحان :

















- الامتحان من ٣ أجزاء، يعتمد على المهارات الفنية للطلاب









- يضم الامتحان الرسم والتظليل والمهارات الخاصة،









- كان من المفترض ان يتضمن سؤال نظريا ٣٠ نقطة عن المهارات ولكن تم الغائه هذا العام بسبب منع التجمعات و الحفاظ على سلامة الطلاب





- يتضمن الامتحان اجزءا خاصا بالتصميم والرسم من وحى الخيال





























كما نوضح لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاداء اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك عناصر الامتحان :









بالنسبة لامتحان الفنون :









العناصر المكونة لامتحان قدرات الفنون هي رسم وتصميم هذا العام فقط؛ حيث تم إلغاء الجزء النظرى من اختبار القدرات.





المدة الزمنية الإجمالية لاختبار قدرات الفنون هي ساعتان ونصف.





الهدف من امتحان قدرات الفنون هو قياس قدرة الطالب على الرسم والتصميم لمعرفة هل هو جدير بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة شعبة فنون.





الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب لامتحان الفنون هي (قلم جاف - أقلام رصاص متعدد - أستيكة - ألوان خشبية وفلوماستر- شريط لاصق) .













أما عن امتحان العمارة :





العناصر المكونة لامتحان قدرات العمارة هي تصميم معمارى عملي هذا العام فقط ، حيث تم الغاء الجزء النظرى من الامتحان نظرا لجائحة كورونا .





الزمن المخصص هو ساعتان و نصف للتصميم المعمارى العملي.

الأدوات المطلوبة للامتحان هي: قلم جاف - أقلام رصاص - أدوات هندسية عادية (مسطرة ومثلث) - شريط لاصق – أستيكة .





وتعقد جميع اختبارت القدرات بمقر كلية الفنون الجميلة بالزمالك 8 شارع إسماعيل محمد - الزمالك – محافظة القاهرة .





وننشر للطلاب الراغبين فى التسجيل لاختبارات القدرات بكليات الفنون التابعة لجامعة حلوان و كلية التربية الرياضية اماكن اختبارت القدرات بمحافظتى القاهرة والجيزة .

- القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم