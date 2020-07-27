زوجة المتهم بقتل حماه: زوج شقيقته كان بيتحرش بيا.. وإعدامه مش كفاية

قالت زوجة المتهم بقتل حماه وإصابة حماته، إن زوجها الجاني كان دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب والقذف، وكان يتعمد إهانتها أمام أهله، موضحة أن عم الزوج المتهم كان يقوم بسبها وتوبيخها طيلة الوقت.





وكشف الزوجة عبر لقائها ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمذاع على قناة "المحور"، أنها اضطرت للجوء لبيت أهلها أكثر من مرة بسبب سوء معاملة أهل الزوج والزوج نفسه لها، ووصفت حياتها في بيت زوجها بالجحيم، قائلة: جوز أخته كان اتحرش بيا أكتر من مرة وهو ما صدقنيش، وكان لا يصدق سوى كلام والدته التي كانت ترفض السلام عليها أو حتى توجيه أي كلام لها سوى السب والقذف.





وأضافت الزوجة أن المتهم قام يوم وقفة عيد الفطر الماضي بالهجوم على منزلهم وحاول اصطحابها بالقوة من المنزل، ولحظة وصول والدها قام بمنعه من اصطحابها ليعتدي عليه ويقتله ويصيب والدتها وخالتها، وطالبت الزوجة بإعدام الزوج المتهم والقصاص لحقها.