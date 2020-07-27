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وزيرة البيئة تكشف تفاصيل وأهمية موقع تسجيل العاملين في منظومة المخلفات.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:26 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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عادل نصار
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تفاصيل وأهمية موقع تسجيل العاملين في منظومة المخلفات، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص يقومون بعمل مهم وجبّار خاصة خلال ظروف جائحة كورونا. 

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن إطلاق الوزارة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، موقع تسجيل العاملين في منظومة المخلفات، متابعة أن العاملين في منظومة المخلفات لا بدّ أن يكون لهم غطاء اجتماعي ويدخلون في نظام الحماية الاجتماعية.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه يتم تخصيص مهنة لهم تُكتب في البطاقة الشخصية، لافتة إلى أن الرقم القومي شرط أساسي لتسجيل العاملين بـ"المخلفات" في المنظومة الجديدة، مؤكدة أن التسجيل مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية سيسهل تطبيق منظومة المخلفات.

وأكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هؤلاء العاملين في منظومة المخلفات يقومون بدور صعب وبمهنة مهمة"، متابعة: "إحنا من غيرهم حياتنا هتبقى صعبة، ومش هنعرف نودي القمامة بتاعتنا فين".

وأكدت الوزيرة، أن منظومة المخلفات تحرص على دمج العاملين فيها تحت مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن التنسيق المستمر مع المحافظات والتنمية المحلية سيسهل تطبيق المنظومة.
  

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