التوسع في ملف حياة كريمة.. وزيرة التضامن الاجتماعي تكشف تفاصيل اجتماعها مع الرئيس السيسي.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز جدا لملف العدالة الاجتماعية وتنفيذه بكافة أشكاله.





وأضافت الدكتورة نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية, أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش في اجتماع اليوم التوسع في ملف حياة كريمة.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس السيسي وجه بدعم موارد صندوق عطاء لرعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بـ 100 مليون جنيه.





وأوضحت الدكتورة نيفين القباج أن الرئيس السيسي يؤكد دائما ضرورة الاهتمام بفئات ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم.





وأشارت إلي أن الرئيس السيسي أكد ضرورة ربط بيانات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية في قاعدة معلومات موحدة.