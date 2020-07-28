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برلمان

تعليم البرلمان: فتح ملف تعاقدات المعلمين وخطة العام القادم بعد العيد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
أمهلت لجنة التعليم والبحث العلمي وزارة التعليم مدة شهر لتقديم خطتها بشأن سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد، وذلك خلال آخر اجتماع لها الأسبوع الماضي.

وقالت النائبة ماجدة نصر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن وزارة التعليم قدمت للجنة ما يسمى بخطة التعليم المدمج للعام الجديد، غير أنها لم تعلن عن أي تفاصيل بخصوص هذه الخطة.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان أن اللجنة طلب من الوزارة تقديم الخطة التنفيذية للعام الدراسي الجديد، ومن المقرر أن تناقش اللجنة الخطة خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه من المقرر أيضًا فتح ملف تعاقدات المعلمين، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم.
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