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لم أقصد فضحهم.. أخصائي اجتماعي: كتبت أسماء التلاميذ على صفحة المدرسة لأنها الطريقة الوحيدة للتواصل في ظل كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال إيهاب الليثى أحمد، أخصائى اجتماعى بإدارة نجع حمادى التعليمية، إنه منذ جائحة كورونا، والمصروفات تدفع عن طريق البنك أو البريد، ولا يوجد أموال نقدية تدفع للمدرسة بشكل مباشر، موضحًا أن السبب وراء كتابته أسماء الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات عبر السوشيال ميديا لأنها الطريقة الوحيدة للتواصل مع التلاميذ منذ بداية الجائحة.

وأضاف "أحمد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يقصد "فضح الطلاب"، بكتابة أسمائهم على صفحة المدرسة، وتابع: "دى صفحة المدرسة ونكتب عليها كل ما يتعلق بالمدرسة والطلاب".

ولفت  إلى أنه حاول التواصل تليفونيًا مع أولياء الأمور ممن لم يسدد أبنائهم المصروفات المدرسية، ولكنه لم يتمكن من الوصول إليهم، وهو ما دفعه إلى كتابة أسمائهم عبر السوشيال ومناشدتهم بالدفع.
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