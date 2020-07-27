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أخبار العالم

بعد معسكر التاجي.. انفجارات تهز قاعدة سبايكر في العراق

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:15 م
انفجارات تهز قاعدة
انفجارات تهز قاعدة سبايكر في العراق
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شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام عراقية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، باستهداف قاعدة سبايكر الجوية، بعدد من الصواريخ مجهولة النوع.


وذكرت "السومرية نيوز"، أن هناك انفجارات لم تعرف طبيعتها تم سماعها في محيط قاعدة سبايكر.


وتضم قاعدة سبايكر التي تقع في محافظة صلاح الدين، قوات أمريكية وعراقية.


وكان معسكر التاجي في شمال بغداد تعرض لهجوم صاروخي في وقت سابق من اليوم الاثنين.


ووفقًا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني في العراق، قالت إن "معسكر التاجي للجيش العراقي تعرض قبل قليل إلى هجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور، وسقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية".


وأضافت أن الصاروخ الأول سقط على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وتسبب في أضرار كبيرة بإحدى طائرات طيران الجيش، فيما سقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفا أضرارا مادية".


وأوضحت أن الصاروخ الثالث سقط في السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر، مشيرة إلى أن القوات الأمنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم الى العدالة، لينالوا جزاءهم، ولضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة.
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