طائرة تسقط بشكل مفاجئ على المارة بأحد الشوارع المزدحمة في البرازيل .. فيديو

نجا رجلان من تحطم مرعب لطائرتهما الصغيرة التي سقطت من مسافة 1000 قدم على طريق مزدحم، حيث تجنبت السيارات والمشاة بصعوبة خلال سقوطها.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، تمكن الطيار فابيو ريس ، 35 سنة ، وراكبه ، أليساندرو كونهاجو ، 33 سنة ، من الزحف بالحطام بعد أن سقطت طائرتهما في جوابيروبا بالبرازيل ، بعد عطل مشتبه به في المحرك يوم السبت حوالي الساعة 10:30 صباحًا.

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تظهر كاميرات المراقبة اللقطات المرعبة تحطم الطائرة على الأرض، بأحد زوايا الشارع المزدحم واصطدامها بجدار، مما أدى إلى تحطم الطائرة بالكامل .

وتوضح اللقطات سيدة كانت تسير بالقرب من مكان الحادث، لتتفاجئ بسقوط الطائرة خلفها لتستدر بذهول وتجد الطائرة بالقرب منها.



