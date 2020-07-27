هاني رمزي يعلن مفاجأة قناة الأهلي لجماهير القلعة الحمراء بعد تطويرها

أعلن هاني رمزي كابتن منتخب مصر ولاعب الأهلي السابق عن مفأجاة قناة الأهلي لجماهيرها في أولى ايام بث بشكلها الجديد بعد التطوير .

وأضاف رمزي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي أن مفاجأة قناة الأهلي هي استضافة رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في أول ظهور اعلامي له داخل مصر.

وانطلقت منذ قليل، احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر وعزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي" لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفي عبده واسامه حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الاهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.