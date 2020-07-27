بشرى سارة لمرضى كورونا .. دواء مصري مفعوله سحري وبـ 15 جنيها فقط

قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، إن مصر صاحبة تاريخ عريق في صناعة الدواء منذ 1939، منوها أن أهم العقبات في تصدير الأدوية هو سعر بيع بلد المنشأ، فضلا عن عملية التسجيل الطويلة للمصانع والتفتيش والذي يمتد لعامين.





واستنكر حافظ، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن تصدير الدواء للخارج يحتاج إلى إجراءات تسجيل تقترب من عامين، موضحا أن في الخارج الأمر لا يستغرق سوى 6 شهور فقط.





وأعلن حافظ بشرى سارة، للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن أحد الأدوية المصرية له تأثير سحري على كورونا وتتم التجارب عليه وسعره لا يتخطى 15 جنيها، وسيتم تجربة لقاح مصري خلال الفترة المقبلة تم تطويره بمصنع 6 أكتوبر وسيتم تجربته على 500 شخص من الأصحاء على أن تظهر النتائج منتصف سبتمبر.



