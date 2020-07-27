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أخبار العالم

بيان عاجل من الأمن العراقي بشأن انفجارات قاعدة سبايكر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:33 م
بيان عاجل من الأمن
بيان عاجل من الأمن العراقي بشأن انفجارات قاعدة سبايكر
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شيماء مصطفى
أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، بيانا بشأن الانفجارات التي حدثت في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان نشرته "السومرية نيوز" إن انفجارين وقعا في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية "سبايكر سابقا" في محافظة صلاح الدين.
 
وأضافت أن فرق الدفاع المدني تمكنت مِن السيطرة على الحريق الذي نجم عن هذين الانفجارين، مؤكدة عدم وجود إصابات جرائها.

وكانت وسائل إعلام عراقية، أفادت في نبأ عاجل لها منذ قليل، باستهداف قاعدة سبايكر الجوية، بعدد من الصواريخ مجهولة النوع.

وذكرت "السومرية نيوز"، أن هناك انفجارات لم تعرف طبيعتها تم سماعها في محيط قاعدة سبايكر.

وتضم قاعدة سبايكر التي تقع في محافظة صلاح الدين، قوات أمريكية وعراقية.
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