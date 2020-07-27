بيان عاجل من الأمن العراقي بشأن انفجارات قاعدة سبايكر

أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، بيانا بشأن الانفجارات التي حدثت في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين.





وقالت الخلية في بيان نشرته "السومرية نيوز" إن انفجارين وقعا في قاعدة الشهيد ماجد التميمي الجوية "سبايكر سابقا" في محافظة صلاح الدين.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني تمكنت مِن السيطرة على الحريق الذي نجم عن هذين الانفجارين، مؤكدة عدم وجود إصابات جرائها.



