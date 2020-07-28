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رئيس جامعة المستقبل يكشف تفاصيل زيادة مصروفات الجامعات الخاصة وموعد بدء الدراسة..فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:30 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل: إن العام الدراسي الجديد يبدأ يوم 17 أكتوبر القادم.

أضاف الدكتور عبادة سرحان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية, أن الجامعات الخاصة تكون على تنسيق مع الجامعات الحكومية في بداية العام الدراسي .

وتابع رئيس جامعة المستقبل أن الدكتور خالد عبد الغفار وجه بان تكون مصروفات السنة الدراسية للجامعات الخاصة كما كانت العام الماضي أو مع زيادة قليلة نظرا للأحداث التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي.

وأوضح الدكتور عبادة سرحان أن هناك بعض الجامعات الخاصة سوف تقوم بزيادة المصروفات بنسبة تتراوح بين 5% إلي 10% بحد أقصى حسب خطة الجامعة وإدارتها.

وأشار إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة هو 95% لكلية الطب و90% لكلية طب الاسنان وكلية الصيدلة و80% لكلية الهندسة.

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