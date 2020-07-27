AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر ينتقد تأخر انطلاق الدوري الممتاز: لماذا لا نواكب أوروبا؟

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:37 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
Advertisements
محمد سمير

انتقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، تأخر عودة الدوري الممتاز حتى الآن.

 

وأضاف "فايلر"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البيت الكبير" الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة "الأهلي"، أنه كان يتمنى عودة الدوري من فترة مثل جميع الدوريات الأوروبية.

 

وأكد المدير الفني للنادي الأهلي، أن عودة الدوري ستساهم في إعداد اللاعبين جيدا؛ من أجل دوري أبطال أفريقيا بعد توقف النشاط في مصر لأكثر من أربعة أشهر حتي الآن.

 

وانطلقت مساء اليوم، الإثنين، احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

 

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

 

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفى عبده وأسامة حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

 

وأعلنت إدارة قناة الأهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. انطلاق قناة الأهلي بعد التطوير بإذاعة النشيد الوطني

المجري .. مصطفى عبده يعلن تفاصيل برنامجه الجديد على قناة الأهلي بعد تطويرها

لن نتخلى عن مبادئنا مهما كلفنا الأمر.. رسائل نارية من محمود الخطيب لجمهور الأهلي

محمود الخطيب: الأهلي تاريخ ومبادئ والتطوير هو الشعار الحالي للنادي

مانويل جوزيه: تطوير قناة الأهلي سيدفع النادي نحو العالمية

علاء ميهوب: بدون تحيز قناة الأهلي هى الأفضل بعد التطوير

ترشيحاتنا

هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

تفاصيل تعاقد بيراميدز مع إيهاب جلال .. فيديو

حكم صيام يوم عرفة بنية قضاء يوم أفطرته في رمضان.. دار الإفتاء توضح

أخبار البرلمان.. تعديل قانون الثانوية العامة.. وصاحب العقار يتحمل رسوم التصالح في مخالفات البناء

تركيا تستفز إسبانيا.. آيا صوفيا للمسلمين فقط

عملاء يقاضون شركة آبل بعد سماحها لمحتالين بسرقة أكثر من مليار دولار منهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ملفت.. أمل بوشوشة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بسبب الشمس.. امرأة تخرج من منزلها لأول مرة منذ 20 عامًا| صور

ينتقل للحيوانات.. بريطانيا تعلن إصابة أول قطة بـ فيروس كورونا