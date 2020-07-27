فايلر ينتقد تأخر انطلاق الدوري الممتاز: لماذا لا نواكب أوروبا؟

انتقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، تأخر عودة الدوري الممتاز حتى الآن.

وأضاف "فايلر"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البيت الكبير" الذي يقدمه هاني رمزي عبر قناة "الأهلي"، أنه كان يتمنى عودة الدوري من فترة مثل جميع الدوريات الأوروبية.

وأكد المدير الفني للنادي الأهلي، أن عودة الدوري ستساهم في إعداد اللاعبين جيدا؛ من أجل دوري أبطال أفريقيا بعد توقف النشاط في مصر لأكثر من أربعة أشهر حتي الآن.

وانطلقت مساء اليوم، الإثنين، احتفالية افتتاح قناة النادي في شكلها الجديد بعد أعمال التطوير التي تمت على أحدث التقنيات العالمية.

وبدأت احتفالية افتتاح قناة الأهلي ببث النشيد الوطني لمصر و عزف أوركسترا لأغنية "قوم يا أهلي " لتعلن رسميا عن انطلاق القناة بعد تطويرها .

ومن المقرر أن تشمل عملية التطوير مجموعة من البرامج الجديدة الذي يقدمها بعض الإعلاميين بجانب نجوم القلعة الحمراء ومن بينهم مصطفى عبده وأسامة حسني وأيمن شوقي وإسلام الشاطر.

وأعلنت إدارة قناة الأهلي بأن التردد الجديد سيكون H12341 أو H11747 عبر قمر النايل سات، وسوف يكون بث القناة بتقنية HD.