شاهد.. هيدي كرم تشارك جمهورها بصورة من الطفولة

نشرت الفنانة هيدى كرم صورا جديدة من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وعلقت هيدى قائلة: و"يبقى من المفضلين لدي طهارة السلام والهدوء والسعادة". وظهرت هيدى كرم بصورة من الطفولة





وحازت الصورة على إعجاب كثيرين وجاء التعليقات كالآتي:





قمر من صغرك ، جميلة اوي ، احلى هيدي في الدنيا.

اقرأ أيضا:







