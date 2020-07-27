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فن

شاهد.. هيدي كرم تشارك جمهورها بصورة من الطفولة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:48 م
هيدي كرم
هيدي كرم
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هيدى كرم صورا جديدة من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". 

وظهرت هيدى كرم بصورة من الطفولة وعلقت هيدى قائلة: و"يبقى من المفضلين لدي طهارة السلام والهدوء والسعادة".

وحازت الصورة على إعجاب كثيرين وجاء التعليقات كالآتي:

قمر من صغرك ، جميلة اوي ، احلى هيدي في الدنيا.
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يُذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.
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