بشرى.. شركة مصرية جديدة تنتج دواء ريمديسفير في الأسبوع الأول من أغسطس

في الأسبوع الأول من أغسطس ويتم توفيره في النصف الثاني من أغسطس. قال الدكتور أحمد الكيلاني رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو للصناعات الدوائية، إن الشركة ستبدأ في تصنيع ريميدسفير الأسبوعالأولأغسطسأغسطس.





وأضاف أحمد الكيلاني في تصريحات تليفزيونية: "تم إنتاج الأفيجان ومتواجد في المخازن وننتظر تعليمات الصحة لتوفيره للمستشفيات بسعر مدعم".





وتابع أحمد الكيلاني: "نعمل على النهوض بالقطاع الصحي وتوفير الأدوية العالمية بجودة عالية".





وأكمل أحمد الكيلاني: "وفرنا كميات كبيرة من العلاج المستخدم في علاج فيروس سي استطعنا توفير عدد من الأدوية المتواجدة في البروتوكول المصري لعلاج فيروس كورونا ". المستخدماستطعناالأدويةالبروتوكول



