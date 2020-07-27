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رياضة

قبل انتقاله إلى يوفينتوس.. أرثر يتمرد على برشلونة ويسافر إلى البرازيل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن البرازيلي أرثر ميلو لاعب نادي برشلونة الإسباني التمرد على فريقه. 

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن أرثر ميلو سافر للبرازيل ورفض الانتظام في تدريبات نادي برشلونة مخبرًا إدارة ناديه بأنه في إجازة حتى الانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة أن أرثر قام بتلك الخطوة بعد إجلاسه على دكة البدلاء في أخر المباريات في الدوري الإسباني بعد إعلان انتقاله لصفوف يوفنتوس، ورفض إدارة نادي برشلونة احترام رغبته بالبقاء في النادي.

وكان أرثر قد أتم انتقاله لصفوف يوفنتوس بدءًا من الموسم المقبل مقابل 70 مليون يورو.
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