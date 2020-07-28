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أخبار العالم

مجلة تركية تدعو إلى إعلان الخلافة: إذا لم يكن الآن فمتى؟

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أثار غلاف مجلة "الحياة الحقيقية" التركية أزمة كبيرة بعدما دعت بشكل علني إلى قيام الخلافة العثمانية بواسطة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وكتب باللغة العربية "اجتمعوا لأجل الخلافة.. إذا ليس الآن فمتى؟ إذا لست أنت فمن؟ في إشارة إلى الرئيس التركي.

وكتب في الجزء العلوي من الغلاف باللغة التركية: “آيا صوفيا وتركيا اليوم أحرار”، وفي الجزء الأوسط من الغلاف عبارة “لا إله إلا الله… محمد رسول الله” باللغة العربية.

استنكر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمرو شاليك، حالة الجدل التي انطلقت عقب افتتاح مسجد آيا صوفيا، والدعوة العلنية إلى الخلافة عبر مجلة الحياة الحقيقية.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن شاليك قوله: "تركيا دولة قانون ديمقراطية وعلمانية واجتماعية، ومن الخطأ افتعال استقطاب سياسي بشأن النظام السياسي لتركيا".

وتابع: أدعو بالرحمة لقائد حرب الاستقلال ومؤسس الجمهورية وأول رؤسائها، مصطفى كمال أتاتورك، وجميع قادة حرب الاستقلال.
مجلة تركية تدعو إلى إعلان الخلافة: إذا لم يكن الآن فمتى؟
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