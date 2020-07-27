مرتضى منصور: 50 مليون جنيه فائض ميزانية الزمالك.. وتسلمت ‏النادي وفي خزينته 600 جنيه

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فائض ‏ميزانية النادي 50 مليون بعد الإنجازات ‏والإنشاءات التي تم إنجازها.‏

وأضاف مرتضى منصور، في كلمته للجمعية العمومية للزمالك المُذاعة عبر برنامج ‏"زملكاوي" على شاشة قناة النادي، "تسلمت النادي وفي خزينته 600 جنيه ‏فقط".‏





وتابع مرتضى منصور، "الزمالك سيكون أول نادٍ في مصر يمتلك استادا خاصا،‏ من أموال الجمعية العمومية للنادي، وملككم أنتم عكس الأندية التي ‏تمتلك استادات قامت الدولة بتأسيسها".‏





وأتم "فرع النادي بـ 6 أكتوبر سننتهي من المرحلة الأولى لبنائه خلال ‏عام قادم".‏



