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رياضة

مرتضى منصور: 50 مليون جنيه فائض ميزانية الزمالك.. وتسلمت ‏النادي وفي خزينته 600 جنيه

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى - عبدالله هشام
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فائض ‏ميزانية النادي 50 مليون بعد الإنجازات ‏والإنشاءات التي تم إنجازها.‏ 

وأضاف مرتضى منصور، في كلمته للجمعية العمومية للزمالك المُذاعة عبر برنامج ‏"زملكاوي" على شاشة قناة النادي، "تسلمت النادي وفي خزينته 600 جنيه ‏فقط".‏

وتابع مرتضى منصور، "الزمالك سيكون أول نادٍ في مصر يمتلك استادا خاصا،‏ من أموال الجمعية العمومية للنادي، وملككم أنتم عكس الأندية التي ‏تمتلك استادات قامت الدولة بتأسيسها".‏ 

وأتم "فرع النادي بـ 6 أكتوبر سننتهي من المرحلة الأولى لبنائه خلال ‏عام قادم".‏

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