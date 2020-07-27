مرتضى منصور: 50 مليون جنيه فائض ميزانية الزمالك.. وتسلمت ‏النادي وفي خزينته 600 جنيه

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فائض ميزانية النادي 50 مليون بعد الإنجازات والإنشاءات التي تم إنجازها.
وأضاف مرتضى منصور، في كلمته للجمعية العمومية للزمالك المُذاعة عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة النادي، "تسلمت النادي وفي خزينته 600 جنيه فقط".
وتابع مرتضى منصور، "الزمالك سيكون أول نادٍ في مصر يمتلك استادا خاصا، من أموال الجمعية العمومية للنادي، وملككم أنتم عكس الأندية التي تمتلك استادات قامت الدولة بتأسيسها".
وأتم "فرع النادي بـ 6 أكتوبر سننتهي من المرحلة الأولى لبنائه خلال عام قادم".