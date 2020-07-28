خبير اقتصادي: ارتفاع حجم مشروعات الاستثمار الأجنبي بنسبة 60%

قال الدكتور أحمد سمير، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر تحتل المرتبة الأولي فى خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر بمنطقة الشرق الاوسط وإفريقيا لعام 2019.





واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهه" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن مصر فى وضع اقتصادي أفضل بكثير، بفضل القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي تجني الدولة ثمارها ، وبجانب قوانين تتعلق بالاستثمار وتسهيل الإجراءات التي أدت لثقة المستثمرين.





وأوضح أن حجم الاستثمار الأجنبي فى دول الشرق الأوسط وإفريقيا انخفض بنسبة 14%، بينما ارتفع فى مصر، نتيجة وجود استقرار سياسي واقتصادي.





وأشار إلى أن أن حجم مشروعات الاستثمار الأجنبي ارتفعت مؤخرًا بنسبة 60%، بإجمالي 13.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية، وهذا الأمر يعكس ثقة المستثمر الأجنبي فى الاقتصاد المصري.



