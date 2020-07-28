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نائب الوزير لشئون التعليم الفني يكشف تفاصيل جديدة فى واقعة وضع سؤال يمجد المعارك العثمانية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه عقب التحقق من وجود سؤال فى امتحانات الدبلومات الفنية، بمادة القراءة يمجد فى المعارك العثمانية وفتح القسطنطينية، تبين أنه غير متعمد، ومن ضمن المقرارات التى حذفت بسبب عدم دراسة الطلاب لها بعد توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا، وتابع:"هذه المادة لطلاب  نظام الخمس سنوات، وهؤلاء يشكلون 5% من طلبة الدبلومات الفنية فضلًا عن أن السؤال اخيارى وليس إجبارى".

وأضاف " مجاهد"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن  هذا الامتحان وضع فى إبريل الماضى على أساس أن الامتحانات سوف تكون فى 16 مايو ولكن تم التأجيل إلى 25 يوليو، مشددًا على أن واضعى الامتحانات لم يتعمدوا ذلك على الإطلاق، كون  كتاب القراءة تم تأليفه عام 97 ، وتابع:"لا يوجد قصد سيئ إطلاقًا".

ولفت نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إلى أن الامتحانات توضع بواسطة كبار الأساتذة والمدرسين، ونظرًا لتقليص المناهج لأكثر من 50%، بسبب جائحة كورونا، أضطر واضعى الامتحان إلى الاستعانة إلى اختيار هذا السؤال، وتابع:"محدش قاصد هذا ويجب تحديث الكتب التى تم تأليفها منذ عام 97".

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