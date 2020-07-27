ولى أمر تم التشهير به على السوشيال: إحنا من وسط محترم لكن ليه الفضائح والأذية

قال عصام عبد الرحيم ولى أمر بمدرسة عمرو بن العاص بنجع حمادى ، إنه لحق به أذى كبير بسبب كتابة اسم أبنائه عبر صفحة المدرسة بسبب عدم تسديد المصروفات المدرسية، وتابع: "وضع اسمى على النت تسبب فى أذية كبرى لي وفوجئت بأقاربي بيكلمونى ..هما بيعملوا فضائح على النت لينا ليه؟". اسمىليبأقاربي





وأضاف "عبد الرحيم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ، عبر القناة الأولى المصرية، أن المدرسة فعلت نفس الأمر الذى فعلته مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل، وألحقت الأذى بكافة أولياء الأمور الذين تم التشهير بهم، مشددًا على أن الجميع الآن فى حالة نفسية متدنية.





ولفت "عبد الرحيم"، إلى أنه منذ جائحة كورونا، والجميع يفكر فى حياة أبنائه وتهديد الموت الذى يلاحق الجميع، وليس تسديد المصروفات المدرسية، مشددًا على أن مجتمع نجع حمادى من وسط مادى محترم، وقادرين على التسديد، وتابع: "وما يقوله المسؤولون عن هذه الواقعة من أجل تبرير ما فعلوه يدخل فى إطار لا أكذب ولكنى أتجمل".