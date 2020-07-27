عضو بمفاوضات سد النهضة: لن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا التاريخية في مياه نهر النيل

أكد الدكتور علاء الظواهري ، عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، أن تأجيل اجتماع التفاوض بشأن سد النهضة يعود للمشاورات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لن تتنازل قيد أنملة عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.





وأضاف "الظواهري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن نائب رئيس الاتحاد الإفريقي تحدثت في بداية أولى اجتماعات الجولة الثانية لمفاوضات سد النهضة برئاسة الاتحاد الإفريقي، عن أهمية التعاون وهناك توصيات باستكمال المفاوضات حول اتفاقية ملزمة حول الملء والتشغيل.





وتابع عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، أن الوزير السوداني طلب الكلمة واعترض على تصرف إثيوبيا الأحادي بمليء السد دون اتفاق، والذي كان له تأثير سلبي على السودان وطلب تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع لعمل مشاورات داخلية، لافتا إلى أن الجانب المصري أبدى اعتراضه على تصرف إثيوبيا أيضًا.





وأكد عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، أن الاجتماع انتهى بتأجيل المفاوضات لمدة أسبوع، مستدركا أن المفهوم الإثيوبي أن مصر والسودان يتمتعان بحصتهما كاملة من المياه، وهما لا يحصلا على نفس الحصة، وهذا غير حقيقي.





وأشار إلى أن الإثيوبيين يتعاملون مع مياه النيل على أنها حقهم، مشددًا على أن الجانب المصري يسعي للوصول لاتفاقية ملزمة بأرقام محددة؛ لتفادي سنوات الجفاف لعدم التأثير على مصر والسودان.