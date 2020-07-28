نعد خطة لمناقشتها.. برلمانية: لن نترك أزمة مصاريف المدارس الخاصة.. فيديو

قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ، إن أولياء الأمور أرسلوا شكاوي خاصة بمصروفات المدارس الخاصة في الفصل الدارسي الماضي، والفصل الدراسي القادم؛ وهذا بسبب عدم توفير بعض الخدمات .





وأضافت ماجدة نصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ،: انني تقدمت في مجلس النواب بطلب احاطة وسيتم تحديد جلسة لمناقشة جميع مشاكل أولياء الأمور بعد عيد الأضحى ولن نترك أزمة مصاريف المدارس الخاصة .





، أن خدمة التعليم أُدِّيَت بصورة مختلفة، وليست "لم تؤدَّ نهائيا" كما يزعم بعض أولياء الأمور، وهدفنا هو مراعاة أولياء الأمور . وأوضحت ماجدة نصر أولياءالأمور،مراعاةأولياءالأمور





واستطردت: ان هناك بعض المدارس تقوم بتهديد أولياء الأمور بفصل ابنائهم اذا لم يقوموا بدفع المصاريف وهذا لوضع أولياء الأمور تحت ضغط حتى يقوموا بدفع المصروفات .



