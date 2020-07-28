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توك شو

نعد خطة لمناقشتها.. برلمانية: لن نترك أزمة مصاريف المدارس الخاصة.. فيديو

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:03 ص
ماجدة نصر
ماجدة نصر
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إبراهيم القادري
قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ، إن أولياء الأمور أرسلوا شكاوي خاصة بمصروفات المدارس الخاصة في الفصل الدارسي الماضي، والفصل الدراسي القادم؛  وهذا بسبب عدم توفير بعض الخدمات .

وأضافت ماجدة نصر خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ،: انني تقدمت في مجلس النواب بطلب احاطة وسيتم تحديد جلسة لمناقشة جميع مشاكل أولياء الأمور بعد عيد الأضحى ولن نترك أزمة مصاريف المدارس الخاصة  .

وأوضحت ماجدة نصر ، أن خدمة التعليم أُدِّيَت بصورة مختلفة، وليست "لم تؤدَّ نهائيا" كما يزعم بعض أولياء الأمور، وهدفنا هو مراعاة أولياء  الأمور .

واستطردت: ان هناك بعض المدارس تقوم بتهديد أولياء الأمور بفصل ابنائهم اذا لم يقوموا بدفع المصاريف وهذا لوضع أولياء الأمور تحت ضغط حتى يقوموا بدفع المصروفات .

ونوهت الى ان جميع المدارس والجامعات يتم بها دفع المصروفات للطلاب غير القادرين وهذا يحدث في سرية تامة .
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