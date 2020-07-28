لزيادة نسبة حرق الدهون.. استشارى تنصح بتناول هذه الأطعمة

قالت الدكتورة سوسن غزال، استشارى التغذية، إن الأيض هي العملية التي يقوم خلالها الجسم بتحويل الطعام والشراب إلى طاقة، وبالتالي تجنب زيادة الوزن، كما تساعد الجسم على رفع معدل حرق الدهون و التخلص منها.





ونصحت استشارى التغذية، بتناول بعض الأطعمة الصحية التى تساهم بشكل كبير فى زيادة نسبة حرق الدهون و التخلص من الوزن الزائد





1- الأطعمة الغنية بالبروتين: مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات والمكسرات والبذور.

2- الأطعمة الغنية بالحديد والزنك والسلينيوم: التي تلعب أدوارًا مهمة لإتمام وظيفة الغدة الدرقية، والتي تنظم عملية الأيض في الجسم.

3- القهوة: تشير الدراسات إلى أن الكافيين في القهوة يمكن أن يساعد في زيادة معدل الأيض بنسبة 11 %.

4- الشاي الأسود والشاي الأخضر: الذي يزيد معدل الأيض بنسبة 4-10 %

5- البقوليات: مثل العدس والبازلاء والحمص والفاصوليا والفول السوداني.

6- بعض التوابل: مثل الزنجبيل والفلفل الحار والقرفة.

7- الأطعمة الغنية بفيتامينات B كالموز والبطاطا والبيض وعصير البرتقال وزبدة الفول السوداني والبازلاء والسبانخ.

8- الفواكه: كالتفاح والليمون





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وأضافت سوسن غزال ، أن هناك بعض الطرق التى تسرع عملية حرق الدهون وكان ابرزها، ما يلي:





- تناول الطعام في أوقات منتظمة بدلًا من تناول وجبة واحدة كبيرة.

- الحركة والنشاط

- شرب كمية كافية من الماء بإضافة 1.5 لتر من الماء إلى الاستهلاك اليومي المعتاد للماء.

- الحد من التوتر العصبي والإجهاد.

- الحصول على قسط كاف من النوم ما بين 7 إلى 8 ساعات على الأقل .