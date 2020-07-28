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محافظات

لمناقشة بعض الأمور عن جامعة الملك سلمان.. فودة يلتقي وفد وزارة التعليم العالي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:11 ص
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفدًا من وزارة التعليم العالي المشرف علي جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء خلال زيارتهم لفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ حيث تم مناقشة وبحث بعض المشكلات المتعلقة بمقار الجامعة بالفروع الثلاثة ومقترحات حلها.

وجرى التنسيق هاتفيا مع وزيرالتعليم العالي ومحافظ جنوب سيناء علي أن يراعى في التعيينات الإدارية أبناء جنوب سيناء بأسبقية متقدمة .

ومن المقرر أن يلتقي الوفد، مع رؤساء مدن "شرم الشيخ، رأس سدر، طور سيناء"؛ لمناقشة بعض المشكلات والمقترحات إستعدادا لافتتاح الجامعة .

  وتعتبر جامعة الملك سلمان  اول جامعة في جنوب سيناء  وتشمل مقرا رئيسي  في طور سيناء  وفرعين؛  الاول بشرم الشيخ والثاني براس سدر، وستكون الجامعة اول نواة حقيقية  لتنمية جنوب سيناء 

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لمناقشة بعض الأمور عن جامعة الملك سلمان.. فودة يلتقي وفد وزارة التعليم العالي
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