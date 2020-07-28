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أخبار العالم

وزير لبنانى سابق لـ صدى البلد: الهجوم المتبادل بين إسرائيل وحزب الله نسف لحياد لبنان

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:24 ص
مزارع شبعا
مزارع شبعا
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مـيـس رضـا

قال الوزير اللبناني السابق فارس سعيد إن الهجوم المتبادل بين حزب الله وإسرائيل بمزارع شبعا؛ اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية .

 

وأوضح "الوزير اللبنانى السابق"، فى تصريحات لـ صدى البلد، أن الحزب يأتمر لأوامر إيران بلا اى اعتبار للسيادة اللبنانية ضاربا بمصالح لبنان واللبنانيين عرض الحائط، وحذرًا من خطورة الأوضاع المأساوية التى يعانى منها الداخل اللبنانى وما تحمله هذه الهجمات من تبعية.

 

ولفت سعيد، إلى أن البيان الصادر عن حزب الله ضعيف جدا واحداث مزارع شبعا ما هى إلا  نسف لحياد لبنان و مسرحية تناسب الطرفين .

 

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن حزب الله اللبناني "يلعب بالنار"، وذلك بعد التصعيد على الحدود مع لبنان، ونفى حزب الله خوضه أي مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

 

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن "حزب الله والحكومة اللبنانية مسؤولان عن أي هجوم مصدره الأراضي" اللبنانية، محذرا من أن "حزب الله يلعب بالنار، ورد فعلنا سيكون شديدا جدا".

 

وأفادت فضائية "العربية"، عبر مراسلها من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بتوقف اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل في منطقة مزارع شبعا الحدودية، وقعت، الاثنين، وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع إصابات بين مجموعة حزب الله الأولى، التي هاجمت القوات الإسرائيلية، وانسحاب المجموعة الأخرى.

 

ومن جهته، نفى حزب الله، حصول أي اشتباك أو إطلاق نار من قبله، وقال إن "إطلاق النار كان من طرف واحد وهو الجانب الإسرائيلي".

 

وردت إسرائيل على نفي حزب الله بقولها: "لدينا توثيق لما حدث في مزارع شبعا".

 

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن عودة الحياة إلى طبيعتها، وطالب السكان في المنطقة الحدودية مع لبنان بممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

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